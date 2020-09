Pretty Little Liars de retour : HBO Max commande un reboot "horrifique" avec une histoire différente

C'est officiel, Pretty Little Liars va bientôt faire son grand retour sur nos écrans. Cela vient d'être annoncé, HBO Max - la nouvelle plateforme de streaming d'HBO, a officiellement commandé un reboot de 10 épisodes. Supervisée par Roberto Aguirre-Sacasa (showrunner de Riverdale) et intitulée Pretty Little Liars: Original Sin, cette série nous promet un résultat perturbant et fascinant.

Pretty Little Liars de retour d'une façon différente

Décrite comme une version "teintée d'horreur, portée par une certaine folie" de Pretty Little Liars, cette nouvelle série qui se déroulera dans une nouvelle ville avec de nouveaux personnages, aura pour ambition de surprendre les fans de la première heure et de détourner les codes de la fiction d'origine.

A travers le synopsis récemment dévoilé, on y découvre notamment le nouvel enjeu de ce reboot. Et avec une intrigue située sur deux timelines, on peut s'attendre à des twists passionnants : "Il y a 20 ans, une série d'événements tragiques a presque déchiré la ville ouvrière de Millwood. Aujourd'hui, un groupe de jeunes adolescentes - une nouvelle section de Little Liars, se retrouve à son tour tourmenté par un assaillant anonyme qui souhaite faire payer à ces filles le péché secret que leurs parents ont commis il y a 20 ans, ainsi que les leurs".

En parlant de A, le premier micro-teaser dévoilé cette semaine (voir ci-dessous) nous promet un ennemi redoutable et plutôt vénère, "Ce n'est pas ce que vous pensez, c*nnasses !"

Une version plus horrifique

Difficile de ne pas être hypé, d'autant plus que Lindsay Calhoon Bring (Les nouvelles aventures de Sabrina) et Roberto Aguirre-Sacasa, tous les deux attachés au projet, ont tenu à rassurer les fans. Pretty Little Liars: Original Sin n'aura aucunement l'intention d'effacer la série de Lucy Hale, Ashley Benson ou encore Shay Mitchell, mais au contraire, d'étendre son univers d'une façon originale, "On savait que nous devions faire quelque chose de canon à la série d'origine et de différent. Ici, on va donc tendre vers le suspense et l'horreur tout en créant de nouvelles idées inattendues ce qui, on l'espère, sera apprécié des fans qui aiment PLL".

Aucune date de diffusion n'est encore connue, le casting n'est toujours pas fait, mais on a hâte de découvrir tout ça.