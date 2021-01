Les Nouvelles Aventures de Sabrina saison 4 : Kiernan Shipka choquée et déçue par la fin de la série

Sabrina se sacrifie dans le final de la série

Les fans des Nouvelles Aventures de Sabrina (Netflix) étaient déjà déçus par l'annonce de la fin de la série au terme de la saison 4, nombreux sont ceux à être désormais en colère. La raison ? Le créateur a profité du tout dernier épisode pour mettre en scène... la mort de l'héroïne.

En effet, afin de sauver toutes les personnes piégées dans le "vide" et mettre fin à ce "vide" qu'elle avait elle-même créé, la sorcière incarnée par Kiernan Shipka n'a pas eu d'autres choix que de se sacrifier. Un geste fort de sa part, qui nous a prouvé que Sabrina n'était pas une sorcière comme les autres, mais qui n'est pas accepté par une grande partie des fans aujourd'hui.

Kiernan Shipka choquée par la fin

Et qu'en pense Kiernan Shipka, son interprète, qui espérait de son côté retrouver l'héroïne à l'occasion d'un futur crossover avec Riverdale ? Au micro d'ET, elle a elle aussi confié avoir été choquée par cette fin, "J'étais vraiment surprise. Je pense que j'ai eu le même état d'esprit, la même réaction que n'importe qui d'autre, qui était de me dire, 'Sabrina ne peut pas mourir ! C'est Sabrina, elle ne peut pas mourir.' Et puis ensuite j'ai fait face à la réalité, 'Oh, il n'y a plus de pages [de scénario]. C'est fini'."

Bien évidemment, la comédienne comprend le sens derrière cette mort et se révèle fière de son personnage, "Au final, cela montre qu'elle est sincèrement altruiste, qu'elle est prête à se sacrifier pour le bien commun de tous", mais elle l'avoue, il lui faudra du temps avant de l'accepter "Ca n'est pas une fin facile à digérer. (...) C'est une fin dramatique".

A ce sujet, Kiernan Shipka a par ailleurs fait le choix de ne pas croire en cette fin. Ou tout du moins, elle ne pense pas que la fin de la série marque réellement la fin de Sabrina, "Elle est très intelligente et je pense qu'elle peut trouver une façon de revenir à Greendale si elle décide de le faire. Et, parce que je l'aime tellement, c'est ce que je veux qu'il se passe".