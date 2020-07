Les Nouvelles aventures de Sabrina annulée : les fans lancent une pétition pour sauver la série

C'est LA mauvaise nouvelle que les fans ne voulaient pas lire : Les Nouvelles aventures de Sabrina n'aura pas de saison 5 ! La série s'arrêtera après la saison 4, dont la sortie sur Netflix est prévue pour 2020 : "travailler sur Les Nouvelles aventures de Sabrina a été un honneur incroyable depuis le premier jour. Les acteurs, à commencer par Kiernan dans le rôle de la sorcière préférée de tous, ont été une joie incroyable", a confié le créateur Roberto Aguirre-Sacasa.

Une pétition lancée pour sauver Les Nouvelles aventures de Sabrina

Décidément, le showrunner n'a pas de chance après l'annulation de son show Katy Keene après la saison 1 : seul Riverdale tient, la saison 5 devrait d'ailleurs arriver en 2021. En tout cas, il peut compter sur les fans de Les Nouvelles aventures de Sabrina pour le soutenir et lui remonter le moral.

Ils ont même lancé une pétition sur Change.org pour tenter de sauver la série : "on demande à ce qu'elle soit renouvelée pour une saison 5. Le show est très apprécié par les fans et on espère que cette pétition peut le ramener d'entre les morts." Pour le moment, la pétition en est à plus de 55 000 signatures, pas mal, mais cela suffira-t-il à convaincre Netflix de donner une nouvelle saison à Les Nouvelles aventures de Sabrina ? Affaire à suivre. Croisez les doigts !

Ross Lynch et Kiernan Shipka réagissent à l'annulation de la série

De leur côté, Ross Lynch et Kiernan Shipka ont aussi réagi à l'annulation de leur série : "coven pour toujours", a simplement posté l'interprète de Sabrina Spellman tandis que le petit ami de Jaz Sinclair a écrit : "depuis qu'il a été annoncée que la série est annulée, je regarde toutes mes photos prises ces deux dernières années. On a eu des très bons moments. Je suis tellement heureux d'avoir pu faire partie du show et de ce groupe. C'était tellement spécial."