Les Nouvelles aventures de Sabrina annulée : la saison 4 sera la dernière

Décidément, ça va mal pour Archieverse (l'univers des séries adaptées d'Archie Comics). Si Riverdale aura bien une saison 5 attendue pour 2021 sur la CW et Netflix, les deux autres séries de l'univers ne reviendront pas. Le 2 juillet, la CW a annoncé que Katy Keene avec Lucy Hale n'aurait pas de saison 2 et Netflix vient de tirer un trait sur Les Nouvelles aventures de Sabrina.

Ciao Sabrina Spellman

Lancée en octobre 2018 sur la plateforme, Les Nouvelles aventures de Sabrina n'ira pas plus loin que sa saison 4. Comme l'a annoncé la presse US, info ensuite confirmée par Netflix, la série avec Kiernan Shipka, Ross Lynch, Jaz Sinclair ou encore Chance Perdomo va se terminer en 2020. Les huit derniers épisodes seront mis en ligne à la fin de l'année, soit moins d'un an après la saison 3, disponible depuis le 24 janvier dernier.

C'est en décembre 2018, deux mois seulement après la mise en ligne de la saison 1, que Netflix avait renouvelé la série jusqu'à la saison 4. A l'origine, Les Nouvelles aventures de Sabrina a été développée pour être un spin-off de Riverdale, avant que le projet ne soit repris par la plateforme. Roberto Aguirre-Sacasa, créateur et showrunner de la série, a confié après l'annonce de l'annulation : "Travailler sur Les Nouvelles aventures de Sabrina a été un honneur incroyable depuis le premier jour. Les acteurs, à commencer par Kiernan dans le rôle de la sorcière préférée de tous, ont été une joie incroyable. Je suis reconnaissant à l'équipe, les scénaristes, les monteurs, les assistants et à tous pour avoir mis tellement d'amour dans cette série de rêve" a-t-il déclaré dans un communiqué, laissant aussi entendre que la fin de la série était une décision de l'équipe et non de la plateforme.

Les premières images et le synopsis dévoilés

Pour vous remonter le moral, le compte Twitter officiel de la série a dévoilé les quatre premières images de l'ultime saison et on en sait désormais plus sur ce qui nous attend grâce au synopsis. Comme vu à la fin de la saison 3, de nouveaux ennemis vont débarquer à Greendale, les "Eldritch Terrors". Les sorciers font donc combattre de nombreuses menaces et la guerre va être déclarée. Le résumé tease aussi un nouveau rapprochement pour Nick (Gavin Leatherwood) et Sabrina. Mais vont-ils pouvoir se retrouver quand la menace gronde ? Réponse à la fin de l'année.