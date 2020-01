Les Nouvelles aventures de Sabrina saison 3 : direction les Enfers dans la bande-annonce

Développée pour être un spin-off de Riverdale, la séries Les Nouvelles aventures de Sabrina est partie dans une autre direction suite au rachat du projet par Netflix. Neuf mois après la saison 2, c'est la saison 3 de la série avec Kiernan Shipka, Ross Lynch ou encore Gavin Leatherwood qui débarque. A la fin de la deuxième saison, Nick se sacrifiait pour sauver Sabrina et était emmené dans les Enfers par Mme Satan. Une situation à laquelle comptait bien remédier Sabrina.

Sabrina, future Reine des Enfers ?

Après avoir dévoilé les premières images de la saison 3 des Nouvelles aventures de Sabrina dans un clip, Netflix vient de mettre en ligne la première bande-annonce des nouveaux épisodes, disponibles le 24 janvier à 9h01 sur la plateforme. On y découvre une Sabrina plus déterminée que jamais à sauver son amoureux. Mais son obsession pour les Enfers pourrait bien avoir des conséquences pas très plaisantes à Greendale. "L'équilibre est rompu en Enfer donc au Paradis ainsi que sur Terre" peut-on entendre dans le trailer à découvrir sans attendre dans notre diaporama. On dirait que Sabrina sera partagée entre sa famille et son amoureux. Bref, ça ne sera pas si facile que ça de le sauver...

La saison 3 des Nouvelles aventures de Sabrina arrive le 24 janvier.