Les Nouvelles aventures de Sabrina saison 3 : un clip pour dévoiler les premières images

Après des mois d'attente (la saison 2 a été mise en ligne en avril 2019), Sabrina Spellman revient bientôt sur Netflix. Souvenez-vous, à la fin de la deuxième saison, Nick (Gavin Leatherwood) se sacrifiait et quittait la Terre pour les Enfers et Sabrina (Kiernan Shipka) demandait l'aide de ses amis pour le retrouver.

Sabrina revient en musique

Au lieu d'une simple bande-annonce, c'est avec une chanson, Straight to Hell, et un clip que la saison 3 des Nouvelles aventures de Sabrina se dévoile. La vidéo qui dure un peu plus de trois minutes met en scène les acteurs de la série - ou plutôt leurs personnages - mais dévoile aussi des images inédites de la nouvelle saison. On peut y voir Nick qui semble être torturé (le personnage sera bien de retour dans la suite), l'ambiance pas très joyeuse qui règne à Greendale ou encore le père de Sabrina, Lucifer, la hanter.

Bref, cette saison 3 s'annonce aussi prometteuse que les précédentes mais sera-t-elle plus musicale, comme c'est le cas dans Riverdale ? On n'en sait pas plus pour le moment, ni même si le titre Straight to Hell sera au programme de la troisième saison. Les Nouvelles aventures de Sabrina est déjà renouvelée jusqu'à la saison 4.

La saison 3 des Nouvelles aventures de Sabrina arrive le 24 janvier sur Netflix.