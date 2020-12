Les Nouvelles Aventures de Sabrina : une saison 5 est-elle possible ?

Cette année 2020 a peut-être été horrible pour de nombreuses raisons, mais Netflix a fait le choix de la quitter de la meilleure des façons. Ainsi, c'est ce jeudi 31 décembre que la plateforme de streaming a mis en ligne la saison 4 inédite des Nouvelles Aventures de Sabrina, qui est également la dernière de la série.

Pas de saison 5 pour la sorcière

En effet, alors que Netflix a récemment officialisé son annulation et que l'équipe créative a déjà dit au revoir à quelques décors, TVLine - toujours bien informé dans le monde des séries, a confirmé qu'il n'y avait que peu d'espoir (et d'intérêt) de voir Sabrina se poursuivre ailleurs dans le futur.

Après avoir promis que ces ultimes épisodes feront un joli cadeau aux fans de la série de 1996 afin de boucler la boucle, "Vous serez heureux d'apprendre que Beth Broderick et Caroline Rhea, les deux tantes de la première série, font bien plus qu'un simple cameo. Vous serez surpris de l'importance de leur présence à l'écran", le site américain a confirmé que Roberto Aguirre-Sacasa (le créateur) a imaginé cette fin de saison 4 comme une véritable conclusion, "Ca sonne réellement comme la fin. En réalité, on ne peut pas imaginer à quoi pourrait bien ressembler une saison 5 vis-à-vis de la façon dont sont développés ces 8 derniers épisodes".

Une déception ? Oui, mais également un soulagement. Après tout, cela signifie que la fin n'est donc pas bâclée, ni même victime d'un terrible cliffhanger qui ne sera jamais résolu.

Sabrina de retour dans une autre série ?

Néanmoins, sachez que si Les Nouvelles Aventures de Sabrina n'aura pas de suite à l'avenir, la jeune sorcière pourrait rapidement faire son retour sur nos écrans. Kiernan Shipka l'a confié, elle rêve d'intégrer le casting de Riverdale - qui appartient au même univers, en y reprenant son célèbre rôle, "Honnêtement, je pense que Riverdale pourrait avoir besoin d'une sorcière. Ils traversent énormément de trucs et ils ont besoin d'une sorte de touche un peu céleste. Ils ont besoin d'un pouvoir supplémentaire, de quelqu'un qui s'y connait en réincarnation, en nécromancie".

Affaire à suivre.