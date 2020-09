Les Nouvelles aventures de Sabrina : la série finalement sauvée après la saison 4 ?

On l'a appris cet été, Netflix a pris la décision d'annuler la série Les Nouvelles aventures de Sabrina. De fait, la saison 4 - attendue d'ici la fin de l'année sur la plateforme, sera la dernière de cette fiction fantastique portée par Kiernan Shipka. Une véritable déception pour les fans qui ont déjà lancé une pétition pour la sauver, mais une situation qui pourrait finalement connaître un nouveau twist surprenant dans les prochains mois.

Un manoir détruit...

La semaine passée, Roberto Aguirre-Sacasa - le créateur de Sabrina, a mis en ligne une vidéo dans laquelle on assistait à la destruction de la maison des Spellman. Pourtant, si on pouvait logiquement penser qu'il s'agissait là d'une preuve qu'une page était définitivement en train de se tourner devant nos yeux, l'histoire ne serait pas réellement terminée.

Dans un premier temps, toujours sur ses réseaux sociaux, Roberto Aguirre-Sacasa a tenu à rendre hommage à ce manoir pas comme les autres, "Beaucoup d'amour et de magie ont eu lieu dans cette maison de sorcières. Beaucoup de souvenirs ont été créés entre ces murs. Beaucoup de nuits blanches y ont été passées. Avec beaucoup de moustiques et grenouilles."

... mais pas l'espoir d'une suite

Puis, le papa de la série a révélé que Lisa Sopper (la personne à l'origine de la création de cette maison) avait également assisté à sa destruction avec "de sauver certaines choses, dont la girouette". Un simple détail sans importance ? Au contraire. Il l'a immédiatement précisé, "On n'a pas encore vu cette girouette pour la dernière fois".

Oui, là où tous les fans sont en train de déprimer en pensant à la future fin de la série, Roberto Aguirre-Sacasa est déjà tourné vers l'avenir. Et aussi improbable que cela puisse paraître, il semble encore une fois l'imaginer en compagnie de Sabrina. "Comme Zelda le dit dans la partie 4 : 'La mort n'existe pas pour les sorcières, seulement la transformation'" a-t-il mystérieusement déclaré. "L'histoire des sorcières de Greendale n'est pas encore terminée. Nous avons toujours la partie 4 qui vous attend. Et après ça... Et bien, approchez-vous et je vous dirai un secret".

La série va-t-elle être sauvée par une autre chaîne ou plateforme ? Une suite sous forme de comics va-t-elle voir le jour ? Netflix est-elle prêt à prolonger l'aventure à travers un film bonus ? Il faudra patienter pour connaître ce secret...