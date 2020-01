Riverdale saison 4 : aviez-vous remarqué ce personnage de Sabrina dans l'épisode 10 ?

Même si elles ne sont pas diffusées sur la même chaîne aux Etats-Unis, Riverdale et Les Nouvelles aventures de Sabrina ont plus d'un point commun : les deux séries appartiennent au même univers et la seconde devait même à l'origine être un spin-off de la première. Roberto Aguirre-Sacasa, le créateur des deux shows, s'amuse d'ailleurs à intégrer des clins d'oeils dans les deux séries. La preuve avec la présence d'un personnage de Sabrina dans le dernier épisode de Riverdale.

Billy de Sabrina dans Riverdale

Dans l'épisode 10 de la saison 4 de Riverdale, Betty (Lili Reinhart) a mené l'enquête sur Bret (Sean Depner) et l'équipe de football américain de Stonewall Prep. Durant cette "enquête", la chérie de Jughead a pu croiser plusieurs joueurs qui se sont confrontés à l'équipe dont... un personnage des Nouvelles aventures de Sabrina ! Il s'agit de Billy Marlin joué par Ty Wood, membre des Baxter High Ravens, l'équipe de football du lycée de Greendale. Bien qu'il ne soit pas un personnage important dans Les Nouvelles aventures de Sabrina, Billy est apparu dans huit épisodes des saisons 1 et 2.