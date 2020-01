Riverdale saison 4 : une nouvelle révélation sur la mort de (SPOILER) dans l'épisode 10 ?

Jughead est-il vraiment mort dans Riverdale et si c'est le cas, qui l'a tué ? Le dernier épisode de 2019 laissait planer le doute sur le suspect et laissait entendre que c'est peut-être Betty (Lili Reinhart) qui aurait assassiné son chéri. Si certains doutent toujours de la mort du personnage joué par Cole Sprouse, l'épisode 10 de la saison 4 de Riverdale, disponible depuis ce jeudi 23 janvier sur Netflix, donnait de nouveaux indices et un nouveau suspect potentiel.

Bret a-t-il tué Jughead ?

Dans ce nouvel inédit de Riverdale, Betty apprenait qu'elle n'avait pas été admise à l'université de Yale mais Jughead, lui, obtenait une place pour étudier dans cette fac prestigieuse. Ce détail est important pour la suite : dans l'ultime scène qui semblait être un saut dans le temps après la mort de Jug, on retrouvait Betty pleurant dans la chambre de son amoureux à Stonewall Prep. C'est alors que Bret (Sean Depner) débarquait et lui disait de ne pas faire semblant de pleurer. "T'as ce que tu voulais ma jolie. Forsythe n'ira pas à Yale. Y'aura donc uniquement toi et moi à New Haven" lâchait-il. Une scène qui laisse entendre que Betty et Bret pourraient avoir comploté et tué Jughead ensemble.

Mais Bret déteste-t-il réellement Jughead ? Sur Reddit, certains internautes doutent et pensent que Bret serait en fait secrètement amoureux de Jug. Selon eux, Bret pourrait l'avoir tué suite à des avances rejetées. Une théorie intéressante mais on a toujours du mal à croire que le personnage joué par Cole Sprouse est réellement mort. Et on dirait que Riverdale va faire durer le suspense !

La saison 4 de Riverdale continue tous les jeudis sur Netflix.