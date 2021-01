Riverdale saison 5 : KJ Apa rassure les fans de Veronica et Archie après l'épisode 1

Comme on s'y attendait suite à l'annonce du casting de Chris Mason dans le rôle de Chad Gekko, le mari (!!) de Veronica (Camila Mendes), l'ado et Archie (KJ Apa) ont rompu dès l'épisode 1 de la saison 5 de Riverdale. C'est lors du bal de promo qu'Archie a révélé la vérité : il a embrassé Betty (Lili Reinhart). Résultat ? Le couple décidait de se séparer.

Encore de l'espoir pour Varchie dans Riverdale ?

Mais faut-il vraiment tirer un trait sur la relation amoureuse entre Archie et Veronica ? Si les deux personnages vont bien rester séparés durant le saut dans le temps, KJ Apa a toujours espoir de les revoir ensemble à un moment donné. "Ils sont tous les deux si forts. La raison pour laquelle ils se séparent, c'est parce qu'ils réalisent qu'ils vont vivre deux vies complètement différentes après le lycée. Je pense qu'ils auront toujours cette connexion spéciale. Cette chose là ne va pas exterminer toute l'histoire qu'ils ont vécue" explique l'acteur qui a aussi réagi à la révélation surprise d'Archie.

Archie au fond du trou dans la bande-annonce de l'épisode 2

Mais avant le saut dans le temps qui aura lieu dans l'épisode 4, Archie ne va pas passer un très bon moment dans l'épisode 2, attendu la semaine prochaine sur Netflix. Comme le montre la bande-annonce, l'ado va être un peu au fond du trou et se montrer violent. Et on dirait aussi que Hiram (Mark Consuelos) ne va pas trop apprécier le fait qu'il ait trompé sa fille et va s'attaquer à lui. Découvrez aussi les photos de l'épisode dans notre diaporama.