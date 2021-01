Riverdale saison 5 : KJ Apa réagit à la révélation surprise de l'épisode 1

On était déjà prévenus avec la bande-annonce de la saison 5 de Riverdale dévoilée en décembre : les dramas étaient bien présents lors du bal de promo pour Veronica (Camila Mendes), Archie (KJ Apa), Betty (Lili Reinhart) et Jughead (Cole Sprouse). Après des mois de pause, la série nous a réservé un retour aussi croustillant qu'on pouvait s'y attendre avec révélations et coeurs brisés à la clé.

Varchie, the end

Dans cet épisode 1 de la saison 5 de Riverdale, c'est le couple Veronica/Archie (Varchie pour faire plus court) qui a volé en éclats. La jeune femme a découvert une sublime chanson écrite par Archie qu'elle pensait lui être dédiée. Sauf que c'est en fait pour Betty qu'il a embrassé vers la fin de la saison 4 qu'Archie a composé le titre. Au lieu de faire comme si de rien n'était, Archie a décidé de dire toute la vérité à Veronica en plein bal de promo, lui brisant le coeur au passage. Du coup, les deux ados ont décidé de rompre.

KJ Apa explique pourquoi Archie a tout balancé

Si, comme beaucoup de personnes, vous vous êtes demandé pourquoi Archie a décidé de dire la vérité à Veronica alors qu'il aurait pu tout lui cacher, KJ Apa a une explication. Selon lui, Archie n'est tout simplement pas du genre à mentir. "Archie est principalement une personne qui dit la vérité à ceux qu'il aime et je pense qu'il n'est vraiment pas au top quand il se sent coupable. Il n'aime pas garder les choses pour lui si ça le blesse ou s'il sait que cela pourrait blesser quelqu'un d'autre. L'un de ses défauts c'est qu'il dit souvent la vérité ! Parfois, il fait des erreurs et raconte tout à tout le monde" s'est amusé l'acteur dans une interview donnée à TVLine. Bon, on rangerait pas Archie dans la catégorie des personnages de séries les plus honnêtes mais s'il le dit...

Le duo Betty/Archie au coeur de la série après le saut dans le temps ?

Si vous avez suivi les annonces de casting, vous devez savoir que la rupture entre Archie et Veronica devrait durer puisque le personnage joué par Camila Mendes sera marié après le saut dans le temps. Mais qu'en est-il pour Archie et Betty ? Seront-ils en couple comme l'a prédit la rédac de PRBK ? Concernant le duo Barchie, KJ Apa confie : "J'ai vraiment l'impression que sa relation avec Betty et leur futur, ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre, est une chose que nous allons explorer suite au saut dans le temps". Prochaine étape, la rupture entre Betty et Jughead ?

La saison 5 de Riverdale continue tous les jeudis sur Netflix.