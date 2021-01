Riverdale saison 5 : la rupture de Varchie confirmée avec une annonce de casting (très) surprenante

Dans quelques semaines, Riverdale fait son retour sur Netflix avec le bal de promo tant attendu. Il faut dire que cet épisode devait à l'origine faire partie de la saison 4 mais a été reporté à la saison 5 suite à l'interruption du tournage à cause de la Covid-19. Comme le laissait penser la première bande-annonce, les dramas seront au programme, notamment pour les couples puisque Veronica (Camila Mendes) va découvrir le rapprochement d'Archie et Betty. Et on dirait bien que son histoire d'amour avec le boxeur en herbe fera bientôt partie du passé.

Veronica sera mariée dans la saison 5 de Riverdale

Eh oui, vous avez bien lu : Veronica sera mariée dans la saison 5 de Riverdale ! Les premières rumeurs sont donc confirmées : la relation entre la businesswoman et Archie (KJ Apa) sera terminée après le saut dans le temps. La CW a confirmé l'info en annonçant l'arrivée au casting d'un nouvel acteur pour incarner Chad Gekko, le mari de Veronica. Ce dernier est banquier à Wall Street et va être très jaloux de la relation entre sa femme et son "ami" Archie. Chad Gekko débarquera dans la série à partir de l'épisode 4 qui marquera le saut dans le temps.

Pour l'incarner, la production a misé sur Chris Mason. Agé de 29 ans, marié et papa d'une petite fille, il s'est fait connaître en 2017 grâce à son rôle de Leo dans la saison 3 de Broadchurch mais on a aussi pu le voir dans The Perfectionists, le spin-off de Pretty Little Liars où il jouait Nolan Hotchkiss, et dans Dirty John où il incarnait la version jeune de Dan.