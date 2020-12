Riverdale saison 5 : la bande-annonce sexy et dangereuse

On se les caillait à cause de l'hiver mais on peut compter sur Riverdale pour faire remonter la température ! Alors que ça fait déjà 7 mois que le dernier épisode de la saison 4 a été diffusé, le retour de la série avec KJ Apa, Cole Sprouse, Lili Reinhart et Camila Mendes n'est plus très loin : encore un peu plus d'un mois de patience. Mais ça en vaudra la peine si on en croit la toute première bande-annonce.

Du sexe et des dramas

Quand nous avions laissé nos héros, la menace du voyeur était plus grande que jamais à Riverdale puisque Betty (Lili Reinhart) et Jughead (Cole Sprouse) découvraient une vidéo mettant en scène des personnes portant des masques de leurs visages (et de ceux d'Archie, Veronica et Cheryl) tuant un faux Mr Honey (Kerr Smith). La suite de la série va se concentrer sur ce mystère puisque les ados vont tenter de savoir qui se cache derrière ces cassettes qui terrorisent la ville. On peut les voir en parler avec Brett (Sean Depner) en prison mais aussi Jellybean (Trinity Rose Likins) être menacée d'un couteau.

Mais ce n'est pas tout ! Les premiers épisodes de la saison 5 marqueront aussi la fin du lycée pour les personnages et il y aura d'autres drames à venir. Le trailer laisse entendre que Veronica (Camila Mendes) va découvrir qu'Archie (KJ Apa) et Betty se sont embrassés. On peut aussi voir une scène hot entre Betty et Jug au passage.

A savoir que, comme l'a précisé le créateur Roberto Aguirre-Sacasa sur les réseaux, cette bande-annonce ne tease que les trois premiers épisodes de la saison 5. Il s'agit en fait des trois épisodes supprimés à la fin de la saison 4 après l'interruption du tournage suite à la pandémie de coronavirus. Après ces épisodes, nous aurons droit à un grand saut dans le temps de 7 ans. Bref, il va encore s'en passer des choses à Riverdale !