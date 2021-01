Riverdale saison 5 : 8 prédictions avant le retour de la série

Déjà huit mois que Riverdale a disparu de nos écrans. En mai dernier, Netflix mettait en ligne un final improvisé pour la saison 4 : à cause de la pandémie de Covid-19, trois épisodes de la série ont dû être supprimés à cause de l'interruption des tournages. La CW qui diffuse la série aux Etats-Unis a préféré attendre 2021 pour programmer les nouveaux épisodes puisque le tournage n'a repris qu'en septembre (contre juillet en temps normal). Cette saison 5 sera celle des changements pour les personnages puisqu'on aura droit dès l'épisode 4 à un gros saut dans le temps. Mais que va-t-il se passer dans la suite de la série ? Après les théories sur la saison 5 de Riverdale et ce que l'on veut voir (ou pas) après le saut dans le temps, voici nos prédictions.

Charles va montrer son côté sombre

Qui est vraiment Charles (Wyatt Nash), le fils d'Alice (Mädchen Amick) et FP (Skeet Ulrich) ? Franchement, on ne sait pas trop. S'il semble plutôt "clean", ce n'est peut-être pas vraiment le cas puisqu'on a pu le voir rendre visite à Chic (Hart Denton) en prison dans la saison 4 et il semblait avoir un lien étrange avec lui. Et s'il montrait en fait sa facette plus sombre dans la saison 5 de Riverdale ? Notre idée ? Il pourrait être à l'origine des cassettes et donc être le voyeur qui fait flipper les ados et toute la ville. On voit bien Betty (Lili Reinhart) et Jughead (Cole Sprouse) mener l'enquête et découvrir sa trahison.

Varchie et Bughead seront séparés après le saut dans le temps

Les couples de la série ne devraient pas survivre au saut dans le temps. C'est en tout cas ce qui se profile. Si la rupture de Veronica et Archie est déjà confirmée, celle de Betty et Jughead semble inévitable elle aussi. Ces séparations pourraient permettre à la série de partir sur de nouvelles bases après le saut dans le temps et aux personnages d'évoluer chacun de leur côté. Et soyons réalistes : si les couples sont bien séparés, des rapprochements auront sûrement lieu rapidement. Car que serait Riverdale sans ses scènes sexy ? Pas grand chose, on est d'accord...

Archie et Betty seront en couple

Pour l'instant, rien ne prouve qu'Archie (KJ Apa) et Betty seront en couple dans la suite de Riverdale. Et pourtant, on a envie d'y croire. Pas qu'on soit particulièrement fans de Barchie mais cela pourrait mettre un peu de piment dans les relations entre les personnages. Et puisque la fin de la saison 4 teasait un nouveau rapprochement pour les deux héros, pourquoi ne pas se lancer pour de bon cette fois ?