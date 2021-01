Riverdale saison 5 : Lili Reinhart dévoile quel sera le métier de Betty après le saut dans le temps

Après de longs mois de pause et un tournage repoussé à cause de la Covid-19, Riverdale revient enfin. Les trois premiers épisodes marqueront la fin du lycée pour Archie (KJ Apa), Veronica (Camila Mendes), Jughead (Cole Sprouse) et Betty (Lili Reinhart) : ils devaient à l'origine être intégrés à la fin de la saison 4 mais n'ont pas pu être tournés à cause de la pandémie. Ensuite, c'est un grand saut dans le temps de 7 ans qui aura lieu et nous ne suivrons donc pas les études supérieures des personnages.

On sait déjà qu'il y aura des changements puisque Kevin (Casey Cott) sera devenu prof de théâtre au lycée de la ville et Veronica sera séparée d'Archie et même mariée. Mais que va-t-il se passer pour "Bughead" ? On ne sait pour l'instant pas si le couple sera toujours d'actualité (même si on en doute à en croire des annonces de casting) mais Lili Reinhart s'est confiée sur la nouvelle vie de son personnage.

Que fera Betty après le saut dans le temps ?

Pas besoin d'attendre encore plusieurs semaines pour découvrir le nouveau métier de Betty Cooper dans Riverdale. Présente dans l'émission A Late Show with Stephen Colbert, Lili Reinhart a donné des détails sur ce qui attend son personnage. Avec le saut dans le temps qui débutera dans l'épisode 4, Betty sera plus âgée que son interprète puisqu'elle aura 25 ans contre 24 pour l'actrice. "Je ne suis plus une ado (dans la suite, ndlr)" a déclaré la star qui ajoute : "Mon personnage Betty est stagiaire au FBI, ce qui est très excitant". Avec toutes les enquêtes qu'elle a menées, ça ne nous étonne pas !

Reste à savoir pourquoi Betty va revenir à Riverdale et ce qu'il en sera de sa vie amoureuse. Sera-t-elle en couple avec Archie ? Avec un autre homme ou bien célibataire ? Selon les rumeurs, Jughead, lui, devrait avoir une nouvelle petite amie dans la suite de la saison 5 mais l'info n'a pas été confirmée pour le moment. On sait aussi que Toni sera enceinte dans les épisodes à venir puisque son interprète, Vanessa Morgan, doit prochainement donner naissance à son premier enfant.