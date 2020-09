Riverdale saison 5 : le tournage est lancé et c'est déjà chaud grâce à Archie

Vanessa Morgan a elle aussi annoncé être de retour sur le tournage et a dévoilé ses cheveux roses via les réseaux sociaux ! L'interprète de Toni Topaz qui avait dénoncé des inégalités dans la série lors du mouvement Black Lives Matter est actuellement enceinte de six mois et on ne sait pas encore ce qu'il va arriver à son personnage dans la suite de la série. Riverdale va-t-elle inclure sa grossesse après le saut dans le temps ? Sera-t-elle cachée ?