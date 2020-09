Riverdale saison 5 : 10 choses qu'on veut voir (ou pas) après le saut dans le temps

Le changement, c'est maintenant dans Riverdale ! C'est officiel, la saison 5 de la série nous réserve un grand saut dans le temps comme ce fut le cas pour Les Frères Scott, Desperate Housewives ou encore Pretty Little Liars. Lili Reinhart l'a annoncé : 7 ans devraient avoir passé entre la fin du lycée et les retrouvailles des personnages. Des années qui auront sûrement fait exploser les couples (c'est en tout cas ce que laissait penser des annonces de casting) et vont permettre à la série de se réinventer. De quoi repartir sur de bonnes bases après des saisons franchement tirées par les cheveux ? C'est tout ce que l'on souhaite !

Puisque plusieurs séries ont sauté le pas avant elles, Riverdale ferait bien de s'inspirer des succès mais aussi des erreurs de ses prédécesseurs. Voici ce que l'on veut voir et ce qu'on espère ne pas retrouver dans le show avec KJ Apa, Lili Reinhart, Cole Sprouse et Camila Mendes.

1. Changer les dynamiques

Avec ce saut dans le temps, Riverdale a l'opportunité de partir d'une base vierge, ouvrant les portes à toutes les possibilités concernant les personnages, les amitiés et, évidemment, les couples. Même si cela peut faire trembler les fans de Bughead, Varchie ou même Choni, il est nécessaire de changer les dynamiques entre eux. Pourquoi pas, par exemple, introduire une amitié inattendue entre deux personnages ou même un couple qu'on avait pas vu venir (un peu comme Spencer/Caleb dans Pretty Little Liars). Attention quand même à ne pas partir dans des délires illogiques. Mais l'idée de changer les dynamiques ne vaut pas que pour les relations amicales ou amoureuses. Les anciens ados devenus adultes n'auront, on l'espère, plus la même relation avec leurs parents. Si Hiram et Veronica se font toujours la guéguerre, ce ne sera pas vraiment un bon signe...

2. Ne pas introduire de nouveaux personnages pour rien

Qui dit nouvelle saison dit toujours nouveaux personnages et encore plus avec un saut dans le temps. On s'attend évidemment à ce que plusieurs personnages principaux soient en couple avec des nouveaux dans la suite. Mais on espère que Riverdale ne va pas intégrer de nouveaux "love-interest" pour quelques épisodes seulement. Dans Les Frères Scott, la nouvelle copine de Lucas, Lindsay (Michaela McManus), était présente dans la totalité de la saison 5 qui suivait le saut dans le temps, par exemple. On espère que Riverdale suivra cet exemple en proposant un vrai suspense autour de l'un des couples phares du show.

3. Arrêter avec les intrigues WTF

Avec Riverdale, on a vu certaines des intrigues les plus nulles de l'histoire récente de la télévision. Comment oublier l'attaque d'Archie par un ours ou bien le fait que la série a voulu, pendant de nombreux épisodes, nous faire croire à la mort d'un personnage principal sans aller jusqu'au bout. Alors que les personnages seront désormais adultes, il serait aussi temps de faire évoluer les intrigues. On espère donc ne plus voir de Black Hood ou de Gargoyle King.