Riverdale saison 4 : 7 intrigues complètement ridicules

La saison 4 de Riverdale est officiellement terminée. La série avec KJ Apa, Lili Reinhart, Camila Mendes et Cole Sprouse sera bien de retour pour une saison 5 qui sera surement dispo en US+24 sur Netflix en France. En attendant, il est l'heure de faire le bilan... et de revenir sur les moments les plus WTF et ridicules de cette quatrième saison. Et il y en a ! Attention, cet article contient des spoilers.

2. Les vidéos de chatouilles Là, on s'est dit qu'on avait touché le fond... Dans l'épisode 11, Kevin (Casey Cott) gagnait de l'argent en tournant des vidéos. Non pas du porno mais des vidéos où il se fait chatouiller par des inconnus. Oui, on est vraiment sérieux. Ridicule ? Pas pour les scénaristes qui ont fait revenir cette intrigue dans l'épisode 18. Plusieurs lycéens montaient leur business pour gagner "plein d'argent" avec ce genre de vidéos. Risible et 100% ridicule.

3. Le coup de la fusée Les personnages de Riverdale prennent souvent des décisions qu'on a un peu de mal à comprendre. Surtout quand ils font partie des "méchants". La preuve avec Edgar Evernever joué par Chad Michael Murray. Après sa disparition à la fin de la saison 3, il faisait son retour dans l'épisode 3 de la saison 4 et nous a pas déçu par sa débilité. Si vous aviez totalement zappé cette épisode (et on ne vous en veut pas si c'est le cas), on vous rappelle que le leader de la Ferme avait pour plan de s'échapper... dans une fusée. Oui, une fusée. Franchement, on aurait bien aimé voir ce que ça donnait au décollage.

Riverdale saison 4 : Edgar et sa fusée dans l'épisode 3

4. Archie joue les justiciers masqués Archie (KJ Apa) a vécu un drame dans l'épisode 1 de la saison 4 avec la mort de son père Fred suite au décès de Luke Perry. Un choc qui a poussé l'ado à faire tout et n'importe quoi. Car après avoir formé le Dark Circle puis avoir fait un passage en prison, Archie est devenu... justicier masqué. On a plus les mots là...

5. La guerre sans fin entre Veronica et Hiram C'est un "conflit" qui dure mais qui duuuuure. Entre Veronica (Camila Mendes) et Hiram (Mark Consuelos), la guerre est toujours déclarée et franchement, on en a marre. Les deux personnages enchaînent les coups bas l'un envers l'autre... avant que Veronica ne revienne près de ses parents comme si de rien n'était. On a quand un peu du mal à suivre leur relation les ¾ du temps.

6. Veronica et Cheryl lancent une marque d'alcool alors qu'elles sont mineures Pour continuer dans l'insensé, les scénaristes ont trouvé un nouveau business pour Veronica. Déjà boss d'un club, elle a cette fois décidé de lancer sa marque d'alcool avec Cheryl (Madelaine Petsch), du rhum au sirop d'érable plus précisément. Le problème ? Les deux ados ne sont pas majeures, l'âge limite pour boire de l'alcool aux Etats-Unis étant fixée à 21 ans. Mais visiblement, à Riverdale, ça ne compte pas !