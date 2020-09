Riverdale saison 5 : la petite-fille de Pop débarque, découvrez la nouvelle actrice

La patience est de mise avant de retrouver les héros de Riverdale. Interrompu en mars dernier à cause de la pandémie de coronavirus (trois épisodes de la saison 4 ont été supprimés car ils n'ont pas pu être terminés), le tournage a repris le 14 septembre dernier avec une scène hot, histoire que les fans ne soient pas trop déboussolés. Après l'épisode 3, nous aurons droit à un grand saut dans le temps de 7 ans qui devrait changer pas mal de choses en ville et dans la vie des personnages joués par KJ Apa, Camila Mendes, Lili Reinhart, Cole Sprouse ou encore Madelaine Petsch.

La petite fille de Pop débarque à Riverdale

Dans la saison 5 de Riverdale, nous allons rencontrer un nouveau personnage : Tabitha Tate. Cette jeune femme est la petite fille de Pop Tate, le propriétaire du diner et est déjà décrite comme "ambitieuse". Son but ? Faire du diner de son grand-père une véritable franchise. Dans l'annonce de l'arrivée du personnage au casting de la série, on peut ainsi découvrir que la ville va faire face à des "difficultés pour survivre". Que ce sera-t-il passé ?

Erinn Westbrook au casting

Pour incarner Tabitha Tate, la production de la série a misé sur Erinn Westbrook qui rejoint le casting en tant qu'actrice régulière, c'est-à-dire qu'elle devrait être assez présente dans les nouveaux épisodes. Agée de 29 ans, elle a notamment joué dans Glee où elle incarnait la capitaine des Cheerios, dans Awkward où elle jouait Gabby mais aussi dans Insatiable où elle incarnait Magnolia. On a aussi pu la voir dans Legacies et dans les saisons 2 et 3 de The Resident où elle tenait le rôle d'Adaku Eze, une amie de Mina.