Riverdale saison 5 : cinq théories sur la suite de la série

3. Archie et Betty vont se mettre en couple après le saut dans le temps

Et si les couples étaient complètement bouleversés après le saut dans le temps ? C'est en tout cas ce qu'on pense ! On imagine qu'après des années passés loin de la ville, de nombreux changements seront au programme dans les vies professionnelles mais aussi sentimentales des héros. On voit donc bien Archie et Betty se mettre en couple lors de leurs retrouvailles. Une histoire qui pourrait ne pas durer très longtemps mais qu'on sent bien venir suite à leur nouveau rapprochement dans la saison 4. Un peu comme Peyton et Lucas dans Les Frères Scott, on imagine bien une séparation pour Betty et Jughead à cause de la distance.

4. Ross Butler va revenir dans la série

On y croit moins mais c'est une théorie qui circule sur le web. Dans la saison 1 de Riverdale, Ross Butler jouait Reggie Mantle mais l'acteur, ayant également signé pour jouer dans 13 Reasons Why où il incarnait Zach Dempsey, a dû quitter la série et a été remplacé par Charles Melton. Certains imaginent déjà son retour dans le rôle... du cousin de Reggie.