Riverdale saison 5 : qui est le voyeur ? Une théorie intrigante sur Jellybean

Aminaa156 le rappelle, la relation de FP et Jellybean est assez tendue depuis qu'elle a fait son retour en ville. De plus, vu la situation familiale compliquée entre les Jones et l'arrivée d'Alice (Mädchen Amick), Jellybean pourrait bien se rebeller. L'internaute rappelle même que dans l'épisode 4 de la saison 4, Jellybean n'avait pas hésité à jouer un mauvais tour à Betty en faisant croire à sa mort ce qui pourrait être un indice sur son côté "psychopathe". Il a également été évoqué dans la série que Jellybean s'y connaît plutôt bien en nouvelles technologies.

Une théorie qui semble tenir la route et qui pourrait à la fois conclure l'intrigue du voyeur mais aussi celle laissée en suspens sur Charles. En effet, depuis qu'il a été révélé dans l'épisode 6 que Charles et Chic sont amants, le demi-frère de Jug et Betty n'avait plus montré son côté sombre. Pour savoir si Jellybean et Charles sont liés au voyeur, il faudra attendre 2021 puisque Riverdale reviendra plus tard que prévu suite à la pandémie de Coronavirus.