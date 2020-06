Riverdale saison 5 : le départ de Marisol Nichols (Hermione) annulé ? L'actrice annonce son retour

Comme de nombreuses séries, Riverdale a été impactée par la pandémie du Covid-19. Le tournage de la série a été interrompu à la mi-mars et les producteurs ont dû supprimer trois épisodes dans lesquels on devait assister aux derniers jours au lycée d'Archie, Betty, Jughead et Veronica. Mais les derniers épisodes de la saison 4 devaient aussi expliquer les départs de deux personnages : FP Jones (Skeet Ulrich a confié qu'il s'ennuyait dans son rôle) et Hermione (Marisol Nichols). Après la diffusion du final improvisé, le créateur du show, Roberto Aguirre-Sacasa, avait confirmé que les deux stars reviendraient pour la saison 5 avant de quitter la série.

Marisol Nichols annonce son retour pour la saison 5 de Riverdale... pour de bon ?

Et si les plans avaient changé depuis ? C'est ce que laisse penser une interview de Marisol Nichols donnée à Access. Dans la vidéo à voir ci-dessous, l'actrice annonce qu'elle sera bien dans la saison 5 de Riverdale et sa phrase en dit long : "J'ai eu une très longue discussion avec Roberto Aguirre-Sacasa, notre créateur et showrunner sur Riverdale, et je suis très fière d'annoncer que Hermione sera non seulement de retour mais elle sera plus forte et géniale que jamais". L'actrice a notamment teasé une intrigue sur la relation entre Hiram (Mark Consuelos) et Hermione. "On va la voir se défendre, la voir dire 'Non'." (...) Je suis très fière de ce qui arrive."

Une annonce qui laisse entendre que la mère de Veronica pourrait finalement ne pas quitter la série avant le gros saut dans le temps. "Je suis très excitée de raconter son histoire et un nouveau côté d'elle" a-t-elle expliqué, ajoutant qu'elle va tout de même "poursuivre d'autres projets". L'actrice est également en train de produire plusieurs documentaires sur le trafic d'être humains, une cause qui lui tient à coeur, ainsi que plusieurs séries. Ne manque plus qu'une officialisation de la part du créateur du show !