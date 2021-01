La Chronique des Bridgerton saison 2 : la date du tournage annoncée, Netflix confirme la suite

Le deuxième livre adapté

Du côté de l'intrigue, rien n'a encore été révélé, mais Lady Whistledown a tout de même teasé ceci, "L'autrice de ces lignes a appris, selon des sources fiables, que Lord Anthony Bridgerton a l'intention d'être la coqueluche de la nouvelle saison mondaine. Je me tiendrai prête à prendre ma plume pour vous relater la moindre de ses rencontres galantes".

Traduction ? Cela semble simplement signifier que la suite de la série adaptera cette fois-ci le 2ème livre de la saga intitulé Anthony (ou The viscount who loved me en VO), qui s'intéresse notamment aux exploits amoureux d'Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey). On s'en doutait, mais ça nous promet de jolies choses.