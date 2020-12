La Chronique des Bridgerton : faut-il regarder la série de Netflix produite par Shonda Rhimes ?

La Régence revisitée

Son nom vous dit forcément quelque chose : depuis 2005, Shonda Rhimes est l'une des productrices les plus populaires et influentes de la télévision américaine. Via sa société de production Shondaland, elle a enchaîné les succès sur le petit écran avec Grey's Anatomy et ses spin-off (Private Practice et Station 19), Scandal ou encore How to Get Away with Murder. En 2017, elle signait un contrat d'exclusivité avec Netflix et, pour son premier projet sur la plateforme, elle produit la série La Chronique des Bridgerton, adaptée d'une saga littéraire de Julia Quinn. Shonda Rhimes n'est cependant que productrice sur cette série qu'elle a confié à l'un de ses collaborateurs, Chris Van Dusen. Ce dernier a notamment été producteur et scénariste sur Grey's Anatomy et Scandal.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que La Chronique des Bridgerton est un projet ambitieux qui nous en met plein les yeux. Les costumes sont tout simplement sublimes, les séquences de bals réussies et on se rend compte très rapidement qu'on est pas devant une série à petit budget. De quoi s'échapper un peu de son quotidien et de rêver à une époque différente. Mais la série fait aussi rimer Régence et modernité avec plus de représentation.

Assez entraînante pour ses premiers épisodes, La Chronique des Bridgerton semble un peu ralentir le rythme en cours de saison mais ne se perd pas en cours de route. L'histoire de Daphne et Simon avance même assez vite et semble presque arriver à sa fin à l'issue du dernier épisode. Les deux personnages traversent donc de nombreuses étapes ce qui nous permet de ne (presque) pas nous ennuyer. Daphne et Simon sont donc au centre de cette saison 1 et bien que d'autres personnages soient mis en avant, certains sont quand même laissés au second plan. Un choix pas si étonnant quand on sait que chacun des romans de Julia Quinn (il y a 8 au total) sont centrés sur un membre différent de la famille Bridgerton. Il y aura donc du temps pour évoquer chacun, si la série a droit à une suite bien sûr.

En bref : La Chronique des Bridgerton est le genre de séries que l'on prend plaisir à regarder. Après une année 2020 compliquée, elle permet de s'échapper et de revenir à une époque riche en extravagance, en costumes sublimes et en fêtes. On a pris du plaisir à découvrir les aventures de Daphne et Simon malgré quelques longueurs vers le milieu. Un univers qui a tenu ses promesses et qui pourrait continuer de nous divertir dans de futures saisons tant les personnages sont nombreux. La promesse d'une suite est en tout cas là.