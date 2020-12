Les Nouvelles aventures de Sabrina saison 4 : fin du monde flippante dans la bande-annonce

Epidémie de Covid-19, confinement, crise économique, décès de nombreuses célébrités, annulations de films et séries... vivement 2021, non ? Et pourtant, l'an prochain pourrait ne jamais avoir lieu. A en croire la bande-annonce de la saison 4 des Nouvelles Aventures de Sabrina, c'est la fin du monde qui pourrait s'abattre sur nous dès le 31 décembre 2020, date de sa mise en ligne sur Netflix.

Fin du monde au programme pour Sabrina

On peut le découvrir, Sabrina et ses proches vont en effet devoir affronter les "Abominations". Et pour ceux qui n'auraient pas ouvert leurs livres d'Histoire (surnaturelle), il s'agit "d'entités anciennes qui détruisent les mondes", permettent de "déformer la réalité" et de supprimer tout ce que l'on connait.

Face à cette terrible menace, Sabrina ne va donc pas hésiter à demander l'aide d'une certaine Sabrina Morningstar, "Une menace pour l'une l'est pour nous deux", ressusciter quelques morts et plonger sa famille et ses amis dans une ultime aventure pleine de dangers et de créatures flippantes. Le point positif malgré tout, c'est que cette possible fin du monde devrait dans le même temps réveiller l'histoire entre Nick et Sabrina. La bande-annonce nous le tease avec un baiser, les shippeurs devraient être heureux, "On est faits l'un pour l'autre".

Alors oui, la saison 4 des Nouvelles Aventures de Sabrina sera la dernière, mais la série nous empêchera de pleurer en partant d'une façon explosive et jouissive.