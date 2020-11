The Order annulée avant la saison 3 : voici ce qui aurait dû se passer dans la suite

"On croise les doigts pour que les téléspectateurs soient au rendez-vous et que Netflix prennent une décision rapidement et facilement, comme ils l'ont fait l'année dernière", confiait Dennis Heaton, le créateur de The Order, à TV Insider au mois de juin. Il aura quand même fallu attendre plusieurs mois avant que Netflix ne dévoile si la série était renouvelée pour une saison 3 ou non. Et le verdict risque de ne pas vous plaire puisque la plateforme a décidé d'annuler la série avec Jake Manley et Sarah Grey !

Pas de saison 3 pour The Order

Une mauvaise nouvelle annoncé par le showrunner sur Twitter : "Pendant 2 saisons, j'ai eu l'honneur de travailler avec une distribution et une équipe incroyable sur The Order. C'est l'une des plus belles expériences de ma carrière. Malheureusement, nous n'allons pas revenir, mais je vais garder en mémoire des tas de souvenirs... et les éléments de décor que j'ai volés ! Merci à tous de nous avoir suivis."

Cette annulation est une déception pour les fans, d'autant plus avec le cliffangher dans le dernier épisode de la saison 2 où Alicia se fait mordre à la gorge par un loup-garou. A-t-elle survécu ? Voici ce que les fans de The Order auraient aimé savoir dans la saison 3. Eh bien, pour leur remonter le moral, Dennis Heaton a confié ce qui aurait dû se passer dans la suite : "Jack allait ressusciter Alyssa d'entre les morts, mais elle allait revenir du côté obscur. (...) Tout un tas de cadavres allaient revenir avec elle." Il y avait largement de quoi faire donc...