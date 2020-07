The Order saison 3 : Alyssa (Sarah Grey) de retour dans la suite ? Le créateur répond

Il y a quelques jours, Chad Oakes - le co-créateur de The Order, assurait être confiant concernant l'avenir de la série sur Netflix. Interrogé sur la possibilité d'une saison 3, il déclarait notamment, "Je sais que la réponse des fans et du public a été incroyable [pour le visionnage de la saison 2 sur la plateforme]. Ça a vraiment été génial. (...) Nous sommes prudemment optimistes, mais nous espérons pouvoir vous annoncer de bonnes nouvelles prochainement !"

Alyssa de retour ?

Aujourd'hui, présent lors de l'édition virtuelle du Comic Con 2020, Dennis Heaton - l'autre papa de cette fiction horrifique, s'est laissé aller à une petite confidence sur les possibles nouvelles intrigues. Souvenez-vous, lors du dernier épisode en date, Gabrielle - transformée en loup-garou, tuait violemment Alyssa dans une scène choquante.

Aussi, il n'a pu échapper à la question suivante : "Alyssa est-elle vraiment morte ou reviendra-t-elle en saison 3 ?". Or, là où le créateur n'est habituellement pas du genre à spoiler les épisodes, il n'a cette fois-ci pas hésité à mettre fin aux espoirs des fans en déclarant, "Evidemment qu'elle est morte. Elle a été tuée par un loup-garou. Sa gorge a été tranchée. Généralement, les gens meurent quand les gorges sont découpées par de telles créatures. Demandez à Adam DiMarco, enfin je veux dire Randall. Désolé Adam !"

Une déclaration à prendre au sérieux ?

Un simple mensonge pour nous préserver d'une grosse surprise à l'écran ? Ce n'est pas impossible. Après tout, il a justifié la mort de ce personnage par le fait que Sarah Grey, son interprète, avait mangé la dernière part d'un cheesecake en coulisses et qu'il voulait se venger. De plus, on parle de l'une des héroïnes principales dont l'histoire avec Jack ne semblait pas terminée, mais aussi d'un univers fantastique où tout est réalisable.

Néanmoins, The Order est également semblable à Game of Thrones sur un point : elle est capable de tuer n'importe qui, n'importe quand afin de déstabiliser les fans. En deux saisons, ce sont notamment Eric Clarke (Sam Trammell) et Edward Coventry (Max Martini) qui ont trouvé la mort à la surprise générale. De fait, avec du recul, l'absence d'Alyssa des nouvelles intrigues peut faire sens...