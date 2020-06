The Order saison 2 : Sarah Grey (Alyssa) confirme la mort de (SPOILER)

Sarah Grey confirme la mort d'Alyssa dans la saison 2 de The Order

La saison 2 de The Order nous a réservé une fin choc avec Alyssa qui se fait trancher la gorge par un loup-garou. On se doute qu'elle est morte, mais la dernière image de Jack la portant dans ses bras, inconsciente, avec le livre de sortilèges, nous laisse un peu d'espoir sur sa survie. A-t-on raison de penser qu'elle est encore vivante ? Pas vraiment malheureusement : "Oui. Elle est morte. Sa gorge a été tranchée par un loup-garou", a confié le créateur Dennis Heaton à TV Insider.

Une mauvaise nouvelle que Sarah Grey a confirmé en interview avec HollywoodLife : "Heureusement, Dennis Heaton, le showrunner, m'avait prévenue en avance, avant que je le découvre moi-même. J'ai beaucoup apprécié. Mais j'étais choquée et aussi excitée parce que personne n'allait s'y attendre."

De retour dans la saison 3 ?

Les fans de The Order, sur Netflix, peuvent-ils quand même espérer le retour d'Alyssa dans la saison 3, s'il y en a une ? "Dennis m'a dit une idée. Je lui ai demandé, mais je ne peux rien dire de plus", confie Sarah Grey avant de préciser ce qu'elle aimerait voir pour son personnage dans la potentielle suite : "je veux la voir encore plus indépendante et encore plus sûre d'elle. J'aimerais aussi qu'elle ait plus d'amis car j'ai l'impression qu'elle est si seule. Qu'elle ait quelqu'un à qui elle peut se confier. Et j'aimerais aussi en découvrir plus sur sa vie intime."