The Order : une saison 3 pour la série Netflix ? Le créateur se confie

Une saison 3 possible pour The Order ?

Malgré les nombreuses critiques sur la saison 1, Netflix a renouvelé The Order pour une saison 2, mais la série aura-t-elle encore de la chance en continuant avec une saison 3 ? Pour le moment, la réponse reste un mystère. Les fans l'espèrent, tout comme le créateur Dennis Heaton : "On croise les doigts pour que les téléspectateurs soient au rendez-vous et que Netflix prennent une décision rapidement et facilement, comme ils l'ont fait l'année dernière", a-t-il confié en interview avec TV Insider.

En tout cas, Dennis Heaton est prêt pour la suite puisqu'il a déjà quelques idées : "Tout est sur la table. Est-ce qu'on fera les choses de la même façon que nous l'avons fait cette saison, en reprenant juste après la conclusion de la saison 2 ? C'est tout à fait possible. A moins qu'on décide de faire un saut dans le temps et de faire passer nos personnages dans un monde entièrement différent..." Mmmm, ça pourrait être intéressant !

Si vous n'avez pas vu la fin de la saison 2, n'allez pas plus loin !

(SPOILER) vraiment mort ?

En attendant d'en savoir plus sur la potentielle saison 3 de The Order, une question reste en suspend : Alyssa est-elle vraiment morte après s'être fait mordre au cou par un loup-garou ? "Oui. Elle est morte. Sa gorge a été tranchée par un loup-garou", a balancé le créateur avant de teaser le "retour" de Sarah Grey dans la suite : "C'est une série sur la magie. A quel point quelqu'un est-il réellement mort ? Comment reviennent-ils d'entre les morts ? Alyssa peut par exemple revenir possédée par un autre esprit, un démon. C'est peut-être au tour d'Alyssa de ne plus se souvenir de qui elle est."