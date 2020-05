The Order saison 2 : la date de sortie dévoilée par Netflix

C'est un mois de juin bien chargé qui nous attend sur Netflix ! Après la saison 4 de Supergirl, le season final de 13 Reasons Why, la première partie de la saison 4 de Rick & Morty, la saison 5 de Queer Eye, ou encore la saison 2 de The Politician, la plateforme de vidéos vient de dévoiler la date de sortie de la saison 2 de The Order, qui reviendra le 18 juin prochain, soit dans moins d'un mois ! "Plus besoin d'hurler à la lune, The Order revient.", annonce la plate-forme de vidéos.

Qu'est-ce qui nous attend pour la saison 2 de The Order ?

Mise en ligne le 7 mars 2019, la saison 1 de la série portée par Jake Manley (Jack) et Sarah Grey (Alyssa) avait essuyé de nombreuses critiques, que ça soit au sujet du scénario, des personnages, du montage ou du mélange entre magie, loups-garous et créatures... Malgré ces retours négatifs, Netflix décidait tout de même de donner une suite à la série créée par Dennis Heaton avec 10 nouveaux épisodes.

Si vous n'avez pas fini de regarder la saison 1, n'allez pas plus loin dans la lecture de cet article puisqu'il contient des spoilers. Alors qu'Alyssa effaçait la mémoire de Jack afin qu'il oublie l'existence de la société secrète appelée l'Ordre et leur relation, que va-t-il se passer pour eux ? Jack va-t-il se souvenir de quelque chose ? Vont-ils démarrer une nouvelle relation ou va-t-on suivre leurs aventures de façon distincte ? Il n'y a plus longtemps à attendre pour le savoir !