13 Reasons Why saison 4 : les acteurs promettent des épisodes "choquants"

La fin est proche pour 13 Reasons Why. Après une saison 3 qui n'a pas fait l'unanimité, la série avec Dylan Minnette, Alisha Boe et Brandon Flynn se termine avec une quatrième et dernière saison. Le teaser publié en même temps que la date de diffusion ne donnait que peu d'indices sur ce qui nous attend mais une théorie a intrigué les fans. Les interprètes de Jessica et Justin ont donné quelques pistes sur ce qui nous attend dans une interview à Entertainment Tonight.

Une histoire "folle"

Dans la saison 3 de 13 Reasons Why, Bryce (Justin Prentice) mourrait et, dans l'épisode 13, on découvrait qu'Alex (Miles Heizer) était responsable de son meurtre mais les ados s'unissaient pour faire accuser Monty (Timothy Granaderos), mort en prison. Vous pensiez que ça allait enfin se calmer pour les élèves du Liberty High ? PAS DU TOUT. Pour Entertainment Tonight, les acteurs du show ont teasé une suite encore plus "folle" avec des moments choquants "dans presque chaque épisode". Rien que ça !

Les personnages vont donc vivre une dernière année de lycée très compliquées ! "La base de la série, c'est l'anxiété et la panique. Je pense que personne n'est en sécurité. Il y a toujours eu ça pour chaque personnage." explique Brandon Flynn. De son côté, Alisha Boe confie que Jessica va faire face à de nouveaux défis notamment à cause du rôle qu'elle a joué dans la mort de Bryce. "On va la voir se battre contre son tourment intérieur par rapport à sa responsabilité. Elle traverse toujours quelque chose... On va la voir heureuse, triste, en train de crier, tout !" assure l'actrice. Les 10 épisodes de la saison finale de 13 Reasons Why s'annoncent donc particulièrement éprouvants pour tout le monde !