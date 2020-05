13 Reasons Why saison 4 : une théorie intrigante sur la suite

La fin approche pour 13 Reasons Why. Après une saison 3 très critiquée, les aventures de Clay (Dylan Minnette), Justin (Brandon Flynn), Jessica (Alisha Boe) et les autres se terminent dans quelques semaines. Contrairement aux saisons précédentes, cette saison 4 ne contiendra que 10 épisodes contre 13 auparavant. Un nombre qui a donné des idées à un internaute.

Un épisode centré sur chaque personnage lié au secret sur Bryce ?

Dans la saison 3 de 13 Reasons Why, Bryce Walker (Justin Prentice) est mort. Dans le dernier épisode, on apprenait que c'est Alex (Miles Heizer) qui l'avait tué et les ados décidaient de cacher son secret en accusant Monty (Timothy Granaderos), mort en prison. Comme le laisse entendre le synopsis de la saison 4, les personnages vont devoir "apprendre à garder en eux un dangereux secret", certainement celui de la vérité sur la mort de Bryce.

Un teaser qui a donné des idées à vamsig66. Cet utilisateur de Reddit a en effet dévoilé une théorie intrigante sur la quatrième saison. Il fait remarquer que 9 personnages sont liés au secret de la mort de Bryce : Clay, Justin, Jessica, Alex, Ani, Tyler, Tony et Charlie. Puisque la dernière saison de la série comptera 10 épisodes, il suggère donc que chaque épisode sera centré sur un personnage et pourra montrer "comment ils font face à la culpabilité et à la pression" peut-on lire sur le forum.

Une théorie qui semble assez probable ! La bande-annonce qui n'a pour l'instant pas été dévoilée devrait nous donner plus d'indices. Une chose est sûre : Bryce devrait bien être présent dans la saison 4 puisque Justin Prentice faisait une apparition dans le teaser montrant des images des acteurs sur le tournage. Reste à savoir à quel point Bryce sera présent malgré sa mort.