13 Reasons Why saison 4 : la date de sortie annoncée par Netflix, une suite très sombre à venir

C'est la journée des bonnes nouvelles. Alors que ce 11 mai marque le déconfinement en France, Netflix vient de son côté d'annoncer la date de retour de 13 Reasons Why sur sa plateforme. Ainsi, sortez votre agenda et notez, c'est le 5 juin prochain que la saison 4 de cette série dramatique portée par Dylan Minnette et Alisha Boe sera mise en ligne.

Une saison 4 encore plus sombre

Mais si cette saison 4 sera composée de seulement 10 épisodes, une petite exception depuis ses débuts, n'allez pas croire qu'elle ne proposera plus grand chose de fort à l'écran. Entre de la nostalgie et quelques situations sous tension, le coeur des fans devrait une nouvelle fois souffrir. C'est en tout cas ce que promet son synopsis, "Dans cette saison finale, les terminales du Liberty High School vont se préparer pour la remise des diplômes. Mais avant de se dire au revoir, ils devront apprendre à garder en eux un dangereux secret et faire face à de terribles choix qui pourraient impacter leur futur à tout jamais".

Alors on ne sait pas encore ce que préparent précisément les scénaristes à ce sujet et quel secret viendra hanter les personnages, mais si l'on se fie à l'émouvante vidéo postée par Netflix qui met en scène les derniers jours de tournage, il n'est pas idiot de s'attendre à voir l'ombre de Bryce, tué par Alex, planer au-dessus de tout le monde. La raison ? Cette même vidéo nous promet étonnamment le retour de Justin Prentice à l'écran...