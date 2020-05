The Politician saison 2 : la date de sortie et les premières images dévoilées

La semaine commence bien ! Après la date de sortie de la saison 2 de Umbrella Academy par Netflix, celle de la saison 2 de The Politician vient d'être révélée ! Si l'on savait déjà qu'elle allait être mise en ligne durant l'été 2020, moins d'un an après la première saison, c'est le 19 juin prochain que Payton Hobart (Ben Platt) reviendra, plus que jamais avide de pouvoir. "La saison 2, on a eu la chance d'avoir fini de la filmer et de la monter juste avant que le coronavirus ne prenne autant d'ampleur. Ça va sortir au milieu du mois de juin", confiait récemment Ryan Murphy, co-créateur de la série, dans une interview pour Collider.

La date de la saison 2 de The Politician dévoilée !

Après avoir tenté sa chance à l'élection présidentielle d'un lycée de Santa Barbara en Californie, on retrouvera Payton à New York pour les élections sénatoriales. Il affrontera alors Dede Standish (Judith Light) et sa conseillère Hadassah Gold (Bette Midler) dans une course qui s'annonce déchaînée pour devenir sénateur de l'Etat de New York. Une étape supplémentaire vers son objectif principal : devenir Président des Etats-Unis.

Au programme de ces 7 nouveaux épisodes qui devraient être "plus adultes" et "plus sexualisés" : secrets révélés, mensonges, ou encore couple à trois. Courage, il ne reste qu'un mois avant de découvrir la suite de la série créée par Ryan Murphy, Brad Falchnuk et Ian Brennan. En attendant, les premières photos ont été dévoilées, découvrez-les ci-dessous :