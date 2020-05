Umbrella Academy saison 2 : la date de sortie dévoilée avec un teaser en mode confinement

C'est en février 2019 que Netflix mettait en ligne la saison 1 de Umbrella Academy adaptée des bandes-dessinées de Gerard Way et Gabriel Bá. La série a rencontré un joli succès et la saison 2 a été officiellement commandée en avril 2019. Depuis, la plateforme laissait planer le suspense sur la date d'arrivée de la suite et on découvrait le mois dernier que la production continuait malgré la crise du Covid-19, certains acteurs terminant le tournage depuis chez eux. Tout ça pour nous offrir les nouveaux épisodes cet été !

La saison 2 de Umbrella Academy arrive le...

C'est donc en plein été que la saison 2 de Umbrella Academy débarquera sur Netflix, le 31 juillet plus précisément ! De quoi réjouir ceux qui ne partiront pas en vacances suite à la pandémie de Coronavirus et de divertir encore plus les autres. Une saison 2 très attendue puisque la saison 1 se terminait sur un gros cliffhanger : afin de sauver la Terre sur le point d'être détruite à cause de Vanya, Numéro 5 décidait de remonter le temps en compagnie de ses frères et soeurs. Le groupe disparaissait alors que la Terre était envahie par les flammes dans l'ultime scène.

Pour savoir ce que nous réserve la saison 2, il faudra encore patienter puisque Netflix n'a pas dévoilé la bande-annonce mais un teaser. On peut y voir les acteurs principaux Tom Hopper, Ellen Page, Robert Sheehan, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Aidan Gallagher mais aussi Justin H. Min (Ben) danser chez eux sur le titre I Think We're Alone Now de Tiffany, chanson présente dans la saison 1. De quoi nous mettre de bonne humeur en ce début de semaine !