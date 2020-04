Umbrella Academy saison 2 : les acteurs terminent le tournage... de chez eux

La production de la saison 2 se poursuit

A l'inverse d'une multitude d'autres séries partout dans le monde, Umbrella Academy ne devrait pas être une nouvelle victime collatérale de l'épidémie actuelle de coronavirus. Malgré les confinements imposés aux quatre coins du globe et l'arrêt de nombreux tournages, la production de la saison 2 arrive malgré tout à se poursuivre.

On le sait, les nouveaux épisodes sont dans la boîte depuis fin novembre 2019. Autrement dit, l'équipe créative n'a plus qu'à terminer l'étape de post-production avant d'envoyer la saison 2 à Netflix. Et à ce sujet, elle rivalise d'ingéniosité pour éviter tout contre-temps et ne pas contraindre les fans à une patience interminable.

Des tournages... dans les placards

Tandis que Steve Blackman - le créateur, assurait récemment avoir trouvé une solution pour se rendre en studio de mixage de façon sûre, c'est cette fois-ci l'acteur Justin Min qui a dévoilé sa nouvelle façon de travailler. Sur Instagram, l'interprète de Ben Hargreeves, pourtant confiné chez lui, a en effet révélé passer ses journées... en compagnie de ses vêtements.

"C'est la première fois que je fais de la postsynchronisation à la maison, dans mon placard" a-t-il révélé, avant de préciser, "Merci à notre incroyable seconde équipe de tournage qui nous permet de réaliser ça, afin de pouvoir vous offrir la saison 2 le plus rapidement". Une étape inutile ? Au contraire, elle est indispensable pour espérer un contenu de qualité.

Si les tournages sont effectivement terminés, toutes les scènes ne sont pas exploitables en l'état, la faute à des prises de son ratées ou des dialogues peu satisfaisants. Et c'est là que la postsynchronisation entre en jeu puisqu'elle permet aux acteurs de se doubler eux-mêmes (généralement pour des répliques hors-caméras ou de dos) afin de garder une fluidité à l'écran. Alors on ne sait pas comment l'équipe réussira à rendre professionnelles des répliques enregistrées dans des placards, mais on a hâte de le découvrir.