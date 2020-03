Umbrella Academy saison 2 : la production continue malgré le coronavirus, première image dévoilée

Drôle de surprise. Alors que l'on pensait les séries de Netflix à l'arrêt face à l'épidémie liée au coronavirus - c'est notamment le cas de The Witcher et Stranger Things dont les tournages ont été suspendus ou de Messiah qui a tout simplement été annulée, on vient finalement d'apprendre que les créations originales de la plateforme ne sont pas toutes impactées.

La production de la saison 2 continue

Sur son compte Instagram, Steve Blackman - le créateur de la série Umbrella Academy, a au contraire rassuré les fans en leur prouvant que la post-production des nouveaux épisodes était actuellement en cours. On peut ainsi le voir déclarer, "Même le corona ne peut pas stopper notre mixage d'Umbrella Academy. Mais je vous le promets, on se lave nos mains", tandis qu'une photo met en scène son équipe devant une table de mixage.

Une révélation rassurante puisque, si l'étape sonore devait être la dernière de la production, la mise en ligne de cette saison 2 - qui a été tournée en 2019, pourrait donc être programmée d'ici quelques semaines. Et dans le contexte actuel, c'est plutôt une bonne nouvelle !

Premier teasing sur la suite

A noter par ailleurs que la photo postée par Steve Blackman nous offre également un petit teasing de ce qui attend Diego aka Numéro 2. Et à notre grand étonnement, le personnage de David Castañeda aura le droit à un nouveau look avec des cheveux longs ET une barbe. Étrange mais intrigant, on a hâte de découvrir ce que cela signifiera pour le héros et la nouvelle vie de la famille.