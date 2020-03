Messiah saison 2 : la série de Netflix annulée à cause du coronavirus, Tomer Sisley partage sa peine

Messiah saison 2 : la série de Netflix annulée à cause du coronavirus

Les mauvaises nouvelles s'enchaînent dans le monde des séries. Après l'annonce du report de la diffusion du dernier épisode de la saison 10 de The Walking Dead, Tomer Sisley nous apprend aujourd'hui que Messiah est non pas reportée mais tout simplement annulée et n'aura donc pas de saison 2 à cause de l'épidémie liée au coronavirus.