Balthazar saison 3 : Tomer Sisley promet une suite et se confie sur la santé mentale du légiste

Tomer Sisley heureux de l'évolution de l'histoire

Ce jeudi 19 décembre, TF1 diffusait les deux derniers épisodes de la saison 2 de Balthazar. Et contrairement à la période actuelle avec les fêtes de fin d'année, ce final n'avait rien de joyeux pour le héros. Au programme ? Le meurtrier de sa femme en a profité pour tuer Margueritte - son ami médecin légiste, et Maya - sa petite-amie, a décidé de le quitter. Surtout, les scénaristes se sont enfin intéressés à sa folie intérieure qui lui permet de "communiquer" avec les morts.

Un dernier épisode chargé en émotion qui a visiblement fait plaisir à Tomer Sisley. Au micro de Télé-Loisirs, le comédien a en effet confirmé avoir apprécié l'évolution enclenchée pour son personnage : "J'adore le fait que Balthazar commence à se poser la question sur sa santé mentale. Parce que mine de rien, ça fait deux saisons que l'on vous raconte l'histoire d'un médecin légiste qui parle avec une femme qui n'est pas là, ainsi qu'avec des cadavres, qui par définition, sont morts, donc n'existent pas, et pourtant, il les voit."

Une saison 3 au programme

Ainsi, alors qu'une saison 3 a déjà été commandée par TF1 et est bientôt prête à être tournée, "Si j'ai bien compris, on doit commencer le tournage aux alentours du 20 janvier 2020", l'interprète de Balthazar n'a pu masquer son excitation concernant la suite de cette histoire et la tournure des événements : "Se poser ainsi la question de savoir s'il est vraiment en bonne santé mentale, je trouve ça très malin".

Balthazar va-t-il devenir fou ? Sa santé mentale va-t-elle enfin lui permettre d'attraper le meurtrier de sa femme ? A suivre.