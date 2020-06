The Order saison 2 : (SPOILER) mort ? Le créateur répond

Alyssa morte ou vivante ?

Un an après la sortie de la saison 1 sur Netflix, la saison 2 de The Order est dispo ! Si certains prennent leur temps pour la regarder, d'autres ont maté les 10 épisodes en un jour, voire en un week-end. Depuis, ils se demandent si Alyssa (Sarah Grey) est vraiment morte dans le season final. Les dernières minutes nous laissent penser qu'elle a peu de chance de survivre à sa blessure au cou faite par un loup-garou, mais Jack semble déterminé à la sauver grâce au livre des sortilèges.

Alors, réussira-t-il à la ramener à la vie ou est-ce vraiment la fin pour Alyssa ? "C'est une série sur la magie. A quel point quelqu'un est-il réellement mort ?", confie Dennis Heaton, l'un des créateurs de The Order, à TV Insider avant d'ajouter : "Comment reviennent-ils d'entre les morts ? Alyssa peut par exemple revenir possédée par un autre esprit, un démon. C'est peut-être au tour d'Alyssa de ne plus se souvenir de qui elle est."

"On sait que ça ne finira pas bien"

Dennis Heaton sème quand même le doute sur l'avenir d'Alyssa dans la saison 2 de The Order : "Ce que j'aime dans cette saison 2, c'est l'image de fin où Jack porte le cadavre de son ex petite amie décédée avec un livre de magie extrêmement puissant. On sait que ça ne finira pas bien."

Ce personnage peut-il réellement disparaître et ne pas revenir dans la saison 3, s'il y en a une ? On a un peu de mal à y croire au vu de son importance depuis le départ : "Nous avons toujours voulu nous assurer qu'elle suive sa propre voie. Nous ne voulons pas que ça soit une série juste sur Jack et sa petite amie. Nous voulons que ce soit sur deux personnes qui veulent être ensemble et essaient de l'être, mais leurs intérêts personnels les séparent."