The Order saison 2 : le créateur révèle comment il a eu l'idée des guests de Beverly Hills 90210

Jason Priestley et Ian Ziering dans The Order saison 2

Attention spoilers ! Dans la saison 2 de The Order dispo sur Netflix, il y a trois guests de séries phares des années 1990. James Marsters, alias Spike dans Buffy contre les vampires, incarne Xavier, le leader des Fils de Prométhée (une autre société secrète de magie). Et dans l'épisode 8 de la saison 2 appelé Le virus enchanté, 2ème partie, deux stars de Beverly Hills 90210 apparaissent aussi : Jason Priestley et Ian Ziering. Ceux qui incarnaient respectivement Brandon Walsh et Steve Sanders font preuve de beaucoup d'autodérision dans leurs scènes.

Dans la nouvelle saison du show Netflix, Jason Priestley et Ian Ziering jouent en effet des versions fictionnelles d'eux-mêmes. On découvre qu'ils font partie des célébrités secrètement membres de l'Ordre hermétique de la rose bleue. Ce serait même grâce à la société secrète que leur série à succès dans les nineties a vu le jour ! Et alors que Jason Priestley meurt d'un virus magique, Ian Ziering, qui fait le voeu d'être riche et célèbre toute sa vie, se transforme en Jason Priestley.

Voilà comment est venu l'idée de faire venir ces guests

Le créateur de The Order a non seulement réagi à la mort d'un personnage important dans la saison 2, mais s'est aussi confié sur son idée de faire venir les acteurs de Beverly Hills 90210. Dennis Heaton a ainsi avoué à TV Insider qu'il a pensé à ces guests lors d'un dîner organisé en marge du Comic Con. Les équipes de The Order et de Van Helsing étaient présentes. "Alors que nous discutions de ce que nous avions prévu pour la saison 2, nous avions toujours à l'esprit cette blague datant de la saison 1 : 'Quelles stars peuvent bien faire partie de l'Ordre ?'" se disait-il, "Et je me suis dit que ce serait marrant de révéler que l'existence même de Beverly Hills était due à la société secrète" de l'Ordre hermétique de la rose bleue.

"Nous nous sommes beaucoup amusés avec ça, je suis ravi qu'ils aient été partants pour cette blague" a ajouté Dennis Heaton, "Nous les avons emmenés" à Vancouver pour le tournage "et nous avons dit à toute l'équipe que si quelqu'un publiait une photo d'eux ensemble, il faudrait les emmener sur le terrain et les sacrifier". Et le créateur penserait même à faire revenir l'un des deux comédiens dans la saison 3 de The Order : "Maintenant que Jason Priestley fait partie de notre univers, pourquoi ne le reverrait-on pas ?".