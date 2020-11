Diego Maradona est mort à l'âge de 60 ans, victime d'un arrêt cardiaque

Diego Maradona est mort

Le monde du football est en deuil, il vient de perdre l'un de ses plus grands génies. D'après les informations de Clarin, Diego Armando Maradona est mort ce mercredi 25 novembre 2020 à l'âge de 60 ans. L'ex-footballeur aurait en effet succombé à un arrêt cardiaque à son domicile dans le quartier de San Andrés (Tigre, Buenos Aires).

Un véritable drame qui intervient quelques jours seulement après sa sortie de l'hôpital d'Olivos en Argentine où Maradona s'était fait opérer, avec succès, d'un hématome au cerveau. Déjà, à ce moment-là, la star du ballon rond avait échappé au pire. Comme le confiait Matias Morla, son avocat, "C'est un miracle que cet hématome sous-dural, qui aurait pu lui coûter la vie, ait été détecté."

Une légende du football

Quelques minutes seulement après l'annonce de son décès, Diego Maradona se retrouve déjà au centre de centaine de milliers d'hommages sur les réseaux sociaux. Un énième exploit de la star qui n'a rien d'une surprise quand on sait que cet ancien numéro 10 a marqué son sport de son empreinte et fait désormais partie de la caste des "meilleurs joueurs de l'histoire du football" aux côtés de Pelé, Franz Beckenbauer, Lionel Messi ou encore Johan Cruyff et Alfredo Di Stéfano.

En quelques chiffres, Maradona sur un terrain de foot c'était 346 buts en 680 matchs, 1 championnat d'Argentine avec Boca Juniors, 2 championnats d'Italie, 1 Coupe de l'UEFA et 1 légende écrite avec le SSC Naples, 1 Coupe du Monde mythique remportée en 1986, 1 main de Dieu face à l'Angleterre, 1 Ballon d'Or pour l'ensemble de sa carrière en 1995 et bien évidemment, des centaines de gestes techniques hallucinants, des centaines de slaloms entre les défenseurs, des millions de yeux d'enfants émerveillés devant ses exploits et 1 chevelure inimitable.

Si Maradona n'a pas toujours eu une carrière et une vie de tout repos, la faute à ses frasques aussi nombreuses que ses passes décisives, c'est bien l'image d'un génie surnommé El Pibe de Oro ("Le gamin en or") qu'il laissera derrière lui.

Après Kobe Bryant (basket) et Christophe Dominici (rugby), 2020 s'est montrée particulièrement cruelle avec les légendes sportives.