Mort de Christophe Dominici : l'ancien rugbyman est décédé à l'âge de 48 ans

Le monde de l'ovalie en deuil

Le monde du rugby français perd l'une de ses légendes. On vient de l'apprendre, Christophe Dominici - ex-ailier sur le terrain, est décédé ce mardi 24 novembre 2020 à l'âge de 48 ans. Selon les premières révélations de l'AFP, l'ancien sportif se serait donné la mort après être monté sur le toit de la caserne Sully, un bâtiment désaffecté du parc de Saint-Cloud, duquel il aurait sauté dans le vide.

Un geste dramatique qui n'a pas encore trouvé d'explication (certains l'imaginent néanmoins lié à l'échec du projet de reprise du club de Béziers qu'il portait cet été, un épisode qui l'aurait fortement impacté), mais qui bouleverse déjà la France entière. Et pour cause, Christophe Dominici n'était pas un sportif comme les autres, il était pour beaucoup l'image même du rugby français des années 90 - 2000, à l'époque où ce sport a entamé sa professionnalisation.

Une carrière incroyable

En près de 20 ans de carrière, Christophe Dominici a notamment fait parler son talent dans la superbe équipe du Stade Français (1997 - 2008) qui lui a permis de remporter 5 titres de champion de France (1998, 2000, 2003, 2004 et 2007), mais il a également marqué l'histoire du XV de France (65 sélections au compteur) grâce à deux Grand Chelem (1998, 2004), deux Tournoi des Six Nations (2006, 2007) et une deuxième place à la Coupe du Monde (1999).

Cette Coupe du Monde 1999 qui l'avait par ailleurs vu participer à l'un des matchs les plus mythiques de l'Equipe de France. C'était lors de la demi-finale contre la Nouvelle-Zélande (les All Blacks), ultra favorite à l'époque, qui avait finalement vu les Bleus l'emporter d'une façon héroïque avec en point d'orgue un essai mémorable signé... Christophe Dominici.