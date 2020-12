Alice in Borderland saison 2 : une suite sur Netflix dès 2021 ?

Depuis sa mise en ligne sur Netflix ce vendredi 11 décembre 2020, Alice in Borderland connait un véritable succès. En moins de 5 jours, cette fiction fantastico-horrifique s'est en effet glissée dans le top 10 de 50 pays différents. Un carton impressionnant pour cette série japonaise, qui rappelle à quel point le public de la plateforme est friand d'anime/manga (Alice in Borderland est adapté de l'oeuvre du mangaka Hara Aso) et qui devrait convaincre la plateforme de poursuivre son développement dans ce sens (elle prépare également des adaptations live de One Piece et Cowboy Bebop).

Une saison 2 pour Alice in Borderland ?

De quoi ainsi espérer sereinement une suite ? A priori, même si rien n'est encore acté, la réponse est oui. Cela ne vous aura pas échappé, le dernier épisode de la saison 1 laisse clairement entendre que l'histoire est loin d'être terminée. Au contraire, Arisu & Usagi semblent avoir encore beaucoup d'épreuves (et adversaires) à affronter avant de se sauver et de nombreux mystères sont encore à élucider.

A ce sujet, il est important de préciser que cette situation n'a d'ailleurs rien d'une surprise. Et pour cause, les premiers épisodes de Alice in Borderland n'adaptent en réalité que 31 chapitre du manga. De fait, les créateurs ont encore 33 chapitres inédits à mettre en scène avant de conclure cette histoire.

Quelle date de mise en ligne ?

Autrement dit, entre le succès actuel de Alice in Borderland + le matériel déjà disponible pour une suite, on ne voit pas comment Netflix pourrait passer à côté d'une saison 2. Et à la question, "quand est-ce que cette potentielle suite pourrait alors débarquer sur le site ?", la réponse pourrait déjà se trouver... dans la saison 1.

Certains fans l'ont en effet remarqué, lors des dernières secondes de l'épisode 8, quand les 4 survivants se retrouvent dans les rues de Shibuya, on peut découvrir de nombreuses publicités affichées sur les murs ou buildings mettant en avant des dates liées à l'été 2021... Un indice sur le futur de la série ? Quand on sait que rien n'est jamais fait au hasard dans cette fiction, ce n'est pas impossible...