Cowboy Bebop : la série live-action de Netflix sera fidèle à l'anime, mais pas totalement...

Une adaptation sérieuse et respectueuse

Faut-il s'inquiéter pour l'adaptation en série live-action du cultissime anime Cowboy Bebop actuellement en préparation pour Netflix ? Si le casting de John Cho pour le rôle de Spike n'est pas des plus rassurants, Javier Grillo-Marxuach - scénariste de ce projet très attendu du public, assure au contraire que le travail réalisé par toute l'équipe fera le bonheur des fans de la première heure.

Interrogé par io9 sur la crainte du public d'assister à un énième crash façon Dragonball Evolution, Javier Grillo-Marxuach a promis que cette adaptation était faite dans les règles de l'art, "Vous ne pouvez pas regarder Cowboy Bebop et vous dire 'Bon, c'est juste un point de départ à l'histoire. On va imaginer de nouvelles coupes de cheveux, de nouveaux vêtements, et on va même appeler ça différemment'". Il l'a précisé avec passion, "Si vous faites Cowboy Bebop, vous faites Cowboy Bebop ! C'est un peu comme faire du Star Wars." Et à ce sujet, c'est juré, il n'y aura pas de white-washing, "Spike se doit d'être asiatique. On peut pas Scarlett Johanssoniser ça ! On réalise une série qui prend place dans un futur multiculturel, qui est extraordinairement intégré et où tout ça est la norme".

Des différences avec l'anime

Cependant, si l'équipe de cette future série de Netflix fait actuellement tout son possible pour rendre justice à l'anime de Shin'ichirō Watanabe, ne vous attendez pas à une adaptation plan par plan. Le scénariste l'a précisé, "On ne veut pas que les fans de l'anime regardent notre série et disent qu'on les a déçus et qu'on a gâché l'original". De fait, puisqu'il existe déjà un anime qui raconte sa propre histoire, cette fiction en live-action prendra quelques libertés pour raconter la sienne.

Premièrement, les épisodes ne dureront pas 22 minutes mais près d'une heure. De quoi logiquement impacter le rythme et la façon dont le récit sera raconté et mis en scène. Deuxièmement, là où l'anime de 1998 était souvent composé d'épisodes stand-alone avec de nombreux adversaires différents, cette adaptation prendra le temps d'explorer plus en profondeur ses personnages principaux et ses aventures, "Vous avez déjà un anime de 26 épisodes portés par énormément de vilains hauts en couleur, plein d'histoires colorées, plein d'adversité incroyable, de chasseurs de prime... Nous, on ne va pas s'intéresser à chacune de ces histoires parce que l'on veut également raconter l'histoire plus large de Spike Spiegel et le Syndicat, puis celle avec Julia, et celle avec Vicious..."

Pour faire simple, même si ce n'était pas réellement le cas pour l'anime, cette adaptation ne sera pas composée d'épisodes "filler", mais bien d'une intrigue générale qui piochera dans les meilleurs éléments de la série d'animation japonaise afin d'en ressortir avec une histoire globale plus linéaire, qui ne partira pas dans tous les sens, ce qui était un peu le défaut de Cowboy Bebop. Et rien que pour ça, on est intrigué !