Après toi, le chaos : 6 secrets sur la série espagnole de Netflix

Preuve que les séries espagnoles ont la cote, Netflix compte désormais un nouveau succès. Après La Casa de Papel, Elite ou encore Valeria qui reviendront toutes pour de nouvelles saisons en 2021, la plateforme a lancé Après toi, le chaos, série basée sur un roman de Carlos Montero qui est d'ailleurs l'un des co-créateurs d'Elite. Une série en 8 épisodes qui nous a tenu en haleine. On y suit sur deux temporalités l'histoire de Viruca (Bárbara Lennie) et de Raquel (Inma Cuesta), deux profs. La deuxième va enquêter sur la mort de la première.

La série a failli être un film

Après avoir écrit et publié son roman en 2016, Carlos Montero a évidemment pensé à l'adapter. Mais à l'origine, il pensait en faire un film ! C'est quand Netflix s'est montré intéressé par le projet que l'idée d'une série est venue sur la table. "Au départ, nous pensions en faire un film et Netflix est arrivé. J'aimais plus l'idée d'en faire une série afin de pouvoir développer certaines choses que j'avais dû mettre de côté dans le roman" a confié Carlos Montero.

Où a été tournée la série ?

L'action de Après toi, le chaos se déroule dans une ville fictive de Galice en Espagne. C'est bien dans cette région située dans le nord ouest de l'Espagne qu'a eu lieu le tournage qui s'est déroulé entre octobre 2019 et mars 2020. Les acteurs ont notamment tourné dans les villes de Cambre, Oleiros, Ribadavia et près du fleuve Sil. Le lycée qui est au centre de la série est en fait... un monastère.

Carlos Montero voulait absolument Aron Piper en Iago

Quand il a été question d'adapter son roman en série, Carlos Montero a tout de suite pensé à Aron Piper qu'il a déjà dirigé dans Elite pour incarner Iago, un adolescent rebelle et parfois violent. "J'ai pensé que lui seul pouvait jouer Iago. C'est l'un des meilleurs acteurs avec qui j'ai pu travailler. (...) Je ne voulais pas d'un acteur qui aurait un jeu très agressif. Je savais que lui, grâce à son talent, saurait l'incarner. J'aime son énergie plutôt calme et réservée mais toujours intéressante" a expliqué Carlos Montero au sujet de celui qui joue Ander dans Elite.