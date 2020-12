Arón Piper (Après toi, le chaos) dépressif : il a failli arrêter sa carrière avant Elite

A 23 ans seulement, Arón Piper a déjà une jolie filmographie derrière lui. Vous ne le saviez peut-être pas mais c'est à l'âge de 7 ans que l'acteur a fait ses premiers pas devant les caméras. Un début de carrière compliqué et qu'il a plutôt mal vécu comme il vient de le dévoiler à GQ Espagne.

Quand Arón Piper pensait à tout plaquer

Après ses premiers films alors qu'il était encore enfant, Arón Piper a eu du mal à percer et a vécu une adolescence difficile. A tel point que l'acteur voulait arrêter la comédie. "Quand j'avais 15 ans, j'ai décidé que je ne serai plus acteur. J'étais dans ma période où je fumais beaucoup, je me comportais mal et j'avais de mauvaises fréquentation" a-t-il expliqué à GQ. Quelques années plus tard, à 17 ans, l'acteur a vécu une dépression dont il a pu se sortir avec l'aide de ses parents. "J'étais sur le point de tout abandonner et ils m'ont dit : 'Tu vas à Madrid, tu te bats'" se souvient l'interprète d'Ander dans Elite. Malgré cela, le succès n'est pas arrivé tout de suite pour l'acteur. "Mes premières années à Madrid ont été horribles à cause de ma dépression et d'une crise d'identité. Je suis devenu dur, méchant." confie-t-il.

Elite lui a permis de s'affirmer

Grâce au soutien de ses proches, il a réussi à remonter la pente. Et son rôle dans Elite l'a aussi beaucoup aidé à retrouver foi en son talent d'acteur. "Elite, à laquelle je suis très reconnaissant, m'a aidé à m'ouvrir peu à peu, avec un sentiment de sécurité tant dans ma vie professionnelle que personnelle. Contrairement à d'autres que la notoriété a affecté d'une autre manière" ajoute l'acteur. On peut dès aujourd'hui le retrouver dans Après toi, le chaos, disponible sur Netflix.