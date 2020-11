Arón Piper (Elite) : les premières images de sa nouvelle série pour Netflix

On a eu peur pour lui dans la saison 3 d'Elite mais non, Ander n'a pas eu un destin tragique ! Le personnage sera de retour dans la saison 4 de la série espagnole qui marquera le départ de cinq personnages et l'arrivée de petits nouveaux pour combler le vide à Las Encinas. L'acteur de 23 ans n'a d'ailleurs pas fini de jouer les lycéens...

Arón Piper dans une nouvelle série

En plus d'Elite dont la suite est attendue pour 2021, Arón Piper sera prochainement au casting d'une autre série espagnole. Prévue pour décembre, la série El desorden que dejas renommée Après toi, le chaos en français, nous plongera de nouveau au coeur d'un lycée. Fun fact : Après toi, le chaos est basée sur un roman écrit par Carlos Montero, co-créateur d'Elite et qui est aussi le créateur de la version série. Le pitch ? Viruca, une professeur exerçant dans une petite ville de Galice, meurt dans des circonstances mystérieuses. Sa remplaçante Raquel va tenter de découvrir ce qu'il s'est passée. L'action sera divisée entre le passé et le présent avec Inma Cuesta et Bárbara Lennie au casting. Arón Piper, lui, jouera l'un des lycéens et sera assez menaçant si on croit les premières photos publiées cette semaine par Netflix Espagne :