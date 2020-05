Elite saison 4 : les acteurs confirment la suite en vidéo !

Ce n'est pas une surprise mais cette annonce devrait faire plaisir à pas mal de monde : les étudiants de Las Encinas reviendront bien pour une quatrième saison sur Netflix. Il y a quelques jours, la plateforme dévoilait une vidéo des adieux de cinq stars de la série, laissant entendre qu'ils ne reviendraient pas pour la suite. Des départs qui semblent encore une fois se confirmer.

Et une saison 4 pour Elite !

C'est dans une vidéo dans laquelle les acteurs se sont filmés depuis chez eux que Netflix a annoncé la saison 4 de Elite. On y retrouve Itzan Escamilla (Samuel), Miguel Bernardeau (Guzman), Claudia Salas (Rebeca), Georgina Amoros (Cayetana), Omar Ayuso (Omar) et Aron Piper (Ander). "Nous avons reçu le script de la saison 4" explique l'interprète de Guzman, officialisant la suite de la série espagnole.

Une suite "intense" à venir

Et visiblement, il va falloir s'accrocher ! "Vous avez intérêt à vous préparer parce que c'est intense" prévient Aron Piper tandis que Georgina Amoros lâche : "Vous allez être choqués. Il se passe beaucoup de choses que vous n'imaginez même pas". Alors que va-t-il se passer lors de cette nouvelle année scolaire à Las Encinas ? On n'en sait pas plus pour le moment mais on a hâte de le découvrir !